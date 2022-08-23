معرض أهلا مدارس 2022.. تخفيضات تصل 30% على المنتجات "إنفوجراف"

كتب مدحت وهبة

تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة معرض أهلا مدارس 2022، إعتبارا من 1 سبتمبر المقبل ويستمر حتى 10 سبتمبر بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، والمنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب.

وسيشارك في المعرض ما يقرب من 200 شركة من كبرى الشركات المنتجة للأدوات المدرسية والمكتبية وشنط المدارس، كما ستشارك شركات الاتصالات توفير الإنترنت لطلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة، وتطرح كبرى الشركات أجهزة الكمبيوتر ولاب توب.

يتضمن المعرض جناح خاص لطرح الأحذية والجلود والملابس " اليونيفورم " لطلاب المدارس.