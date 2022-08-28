وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول تأهيل معامل جامعة دمنهور للاعتماد الدولى

كتب ـ محمد صبحى - رشا مراد

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والمدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول تقديم وحدة تطوير المشروعات الدعم والتمويل المالي لـ 6 معامل بجامعة دمنهور بمبلغ يزيد عن 5 ملايين جنيه.

وأوضح الدكتور هشام فاروق، أن المعامل التي حصلت على التمويل بالجامعة، هى معامل (تحليل متبقيات المبيدات وسمياتها بكلية الزراعة، سلامة الغذاء والتغذية بكلية الطب البيطري، تحليل الأدوية والمُستحضرات الصيدلية بكلية الصيدلة، المعمل المركزي لتكنولوجيا المياه والبيئة بكلية العلوم، ومعمل الكشف عن النباتات المهندسة وراثيًا LP11-049-DAMIN، ومعمل الكشف عن جودة وسلامة الصحة النباتية للحاصلات الزراعية LP11-056-DAMIN بكلية الزراعة).

وأشار الدكتور هشام فاروق، إلى أنه تم دعم مشروع تأهيل معملي (الكشف عن النباتات المهندسة وراثيًا LP11-049-DAMI، والكشف عن جودة وسلامة الصحة النباتية للحاصلات الزراعية LP11-056-DAMIN) بكلية الزراعة جامعة دمنهور للاعتماد الدولى بمبلغ 2,400,000 جنيه.

ومن جانبه، قال عبد الحميد السيد عبدالحميد نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن هذه المعامل تقدمت للمجلس الوطني للاعتماد (EGAC)؛ لفحص ومراجعة المستندات تمهيدًا للحصول على الاعتماد الدولي في الاختبارات المتقدمة بها.

وأكد الدكتور الصاوي الصاوي أحمد خبير الجودة والاستشاري بالوحدة على أهمية اعتماد هذه المعامل بما ينعكس على قدرتها على فحص الصادرات والواردات من الخضر والفاكهة، بما يضمن جودة وسلامة وصحة الحاصلات الزراعية المستوردة والمصدرة، والذى يُسهم فى زيادة الصادرات المصرية طبقًا للمواصفات العالمية المطلوبة، وضمان سلامة الأغذية المستوردة.

جدير بالذكر، أن مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي يتم من خلال متابعة فريق من خبراء المعامل بوحدة المشروعات برئاسة الدكتور أسامة صقر القائم بأعمال مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، ود. فرحات سعد مغنم، والدكتور محمود وفيق الاستشاريين بمشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي.