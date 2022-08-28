اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزارة الدفاع الروسية: كييف تواصل استفزازاتها فى محيط محطة زابورجيا

الأحد، 28 أغسطس 2022 05:14 م
وزارة الدفاع الروسية: كييف تواصل استفزازاتها فى محيط محطة زابورجيا المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف
أ ش أ

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، "إن نظام كييف مستمر باستفزازاته في محيط محطة "زابوروجيا" النووية، حيث شن قصفين مدفعيين على خلال الساعات الـ 24 الأخيرة".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية: "نظام كييف مستمر باستفزازاته، التي تهدد بكارثة نووية من صنع الإنسان، في محطة زابوروجيا النووية.

وكانت قد تعرضت منطقة محطة زابوروجيا النووية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة لقصفين مدفعيين، أُطلقت خلالهما 9 قذائف، حيث سقطت 3 منها بالقرب من المبنى الخاص رقم 2 لتخزين وقود نووي جديد ونفايات صلبة مشعة".


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