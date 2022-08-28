اليوم السابع
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أكرم القصاص
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هيئة الغابات الفيدرالية الروسية: إخماد كل الحرائق بأقصى شرق البلاد

الأحد، 28 أغسطس 2022 11:00 م
هيئة الغابات الفيدرالية الروسية: إخماد كل الحرائق بأقصى شرق البلاد حرائق الغابات
أ ش أ

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أعلنت هيئة الغابات الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، إخماد كل حرائق الغابات في مناطق أقصى شرق البلاد، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك أي حرائق مشتعلة في الوقت الحالي.


وأوضحت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن آخر الحرائق المشتعلة كانت في منطقة ياكوتيا وتم إخمادها اليوم، مؤكدة أنه مع مرور السنوات انخفضت رقعة المناطق التي تشهد حرائق الغابات في أقصى شرق البلاد بمقدار 3.8 مرة.


ولفتت إلى أنه منذ بداية موسم حرائق الغابات في 2022، انخفضت رقعة الحرائق في جميع أنحاء روسيا بمقدار 2.8 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مبينة أن ذلك يرجع إلى زيادة عدد مهمات الاستطلاع الجوي والبري، وزيادة أعداد فرق مكافحة الحرائق، وتطوير مركبات إطفاء الحرائق.


روسيا

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