هيئة الدواء تكشف أضرار استخدام بعض الأدوية غير الوصفية على الكلى​

كتب ــ وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية، إن هناك بعض الأدوية التي يمكن صرفها من الصيدليات دون روشتة، مثل الأدوية التي تحتوي على هيدروكسيد الألومنيوم، وكربونات الكالسيوم والمغنيسيوم، وديهيدروكسي المنيوم، والجينات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم، وكربونات الكالسيوم ويجب على مرضى اختلال وظائف الكلى، عند شراء الأدوية إخبار الصيدلي بمرضهم؛ حتى لا يتم وصف أدوية تحتوي على تلك المواد الفعالة، والتي قد تؤثر على صحتهم حال تناولها.​

وكانت هيئة الدواء المصرية كشفت عن قائمة الأدوية غير الوصفية التي قد تسبب النعاس، والتي يجب توخى الحذر عند القيادة، أو التعامل مع الآلات في حال تناولها.​

وقالت هيئة الدواء المصرية أن قائمة الأدوية تتضمن مضادات الهيستامين مثل "ديكسبرومفينيرامين- ديمتيندين ماليات- لوراتادين - دوكسيلامين سكسينات".