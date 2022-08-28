هبوط أسعار الأرز فى الأسواق بداية من سبتمبر والذهب يعاود الصعود.. النشرة الاقتصادية

ريهام الباشا

قدم اليوم السابع تغطية اقتصادية جديدة، جاء أبرز العناوين فيها، الذهب يرتفع 3 جنيهات في تداولات اليوم ، أسعار الأرز تنخفض إلى 12 جنيها ، استقرار أسعار العملات في مصر أمام الجنيه، وتراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية.

الخبر الأول .. سوق الذهب

تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر ارتفاع 3 جنيهات مع توقف التداول على الذهب في البورصة العالمية، وكذلك الإجازة الأسبوعية في سوق الصاغة، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1083 جنيها بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1083 جنيها.

عيار 18 يسجل 928 جنيها.

عيار 24 يسجل 1238 جنيها.

الجنيه الذهب 8664 جنيها.

يترقب سوق الذهب العالمي هذا الأسبوع عددا من الأحداث الهامة التي يمكن أن تؤثر على تداول المعدن النفيس، حيث تساهم الأحداث والتقارير الاقتصادية في تغيير توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

ومن المقرر غداً الاثنين 29 أغسطس 2022 إعلان الميزان التجاري في تركيا، ويوم الثلاثاء إعلان مؤشر الواردات في ألمانيا ومؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ومؤشر أسعار المستهلكين الألماني ومؤشر أسعار المنازل في أمريكا.

تراجع أسعار الأرز لـ 12 جنيها



أعلنت غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، أنه اعتبارا من بداية شهر سبتمبر المقبل فإن الحد الأقصى لسعر كيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك في الأسواق سيكون بـ 12 جنيها، بدلا من 14 و15 جنيها حاليا، كما سيكون سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك 15 جنيها بحد أقصى، بدلا من السعر الحالي الذى يتراوح من 16 حتى 20 جنيها حاليا للكيلو المعبأ.

وأضاف بيان للغرفة، أن الأسواق المحلية لم تشهد أي أزمة في نقص السلع طوال فترة جائحة كورونا، نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، ونجحت وزارة التموين في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع يكفي لعدة أشهر، في الوقت الذى عانت فيه كبرى الدول من أزمات كبيرة بسبب نقص السلع الغذائية لديها طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.





استقرار أسعار العملات



سجلت أسعار العملات أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية اليوم الأحد الموافق 28-8-2022، بالبنوك المصرية استقرار ملحوظ حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى 19.14جنيه للشراء، و19.20جنيه للبيع، أما سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه سجل 60.03 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.04 للشراء، 19.37 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.45 جنيه للشراء، 22.84 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

تراجع مؤشرات البورصة المصرية:



تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 689.774 مليار جنيه.