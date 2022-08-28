هبوط أرضي مفاجئ بميدان البدري بحى غرب في أسيوط.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

فوجئ عدد من السكان بمنطقة ميدان البدري بحي غرب مدينة أسيوط، بهبوط مفاجئ في أحد المناطق بشارع العجمي دون خسائر بشرية.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد حدوث هبوط أرضي مفاجئ أمام أحد المنازل بشارع العجمي المتفرع من ميدان البدري بحي غرب مدينة اسيوط ولا يوجد أية خسائر أو إصابات، وعلى الفور كلف محافظ أسيوط السكرتير العام بمتابعة الموقف والانتقال إلى موقع الهبوط للاطمئنان على الأوضاع ومعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوثه.