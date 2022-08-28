نائب محافظ قنا: تفعيل آلية التواصل المباشر مع المواطنين يحقق الشفافية

قنا صابر سعيد

استقبل قيادات محافظة قنا عددا من المواطنين، لبحث شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك فى إطار حرصهم الدائم على الاستماع إلى شكاوى المواطنين عن قرب وبحث الحلول المناسبة لها.

واستقبل الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، كل مواطن على حده، واستمعوا لشكواهم، ووعدوهم ببحثها، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

وقال نائب محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم .

وأضاف عمر، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.