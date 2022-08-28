مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط 557 آخرين.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية"، أسفرت عن ضبط 104 متهمين، وبحوزتهم 74 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 44 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع 4 عناصر، وضبط 557 عنصرا آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الدقهلية – كفر الشيخ – الغربية – المنيا – الشرقية – دمياط – السويس – جنوب سيناء – القليوبية – قنا – سوهاج – الإسكندرية – المنوفية – بورسعيد – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – البحيرة – الفيوم – الوادى الجديد – بنى سويف - مطروح)، وبحوزتهم (279 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – شروع فى قتل)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.