اليوم السابع
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مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط 557 آخرين.. فيديو

الأحد، 28 أغسطس 2022 04:21 م
مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط 557 آخرين.. فيديو حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية"، أسفرت عن ضبط 104 متهمين، وبحوزتهم 74 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 44 قطعة سلاح أبيض.
 
 
وفي مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع 4 عناصر، وضبط 557 عنصرا آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الدقهلية – كفر الشيخ – الغربية – المنيا – الشرقية – دمياط – السويس – جنوب سيناء – القليوبية – قنا – سوهاج – الإسكندرية – المنوفية – بورسعيد – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – البحيرة – الفيوم – الوادى الجديد – بنى سويف - مطروح)، وبحوزتهم (279 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح –  مخدرات  –  شروع فى قتل)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.
 
 

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