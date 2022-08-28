مطار الغردقة يستقبل 14 ألف سائح على متن 88 رحلة طيران أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار اليوم الأحد، 88 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل علي متنها قرابة 14 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط ونقلهم للفنادق للقضاء أجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر .

وقال مصدر من مطار الغردقة، إن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهي أكثر الجنسيات وصولا للغردقة خلال الوقت الحالي، موضحا أن يتم تسجيل إجراءات الدخول للركاب، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة.

من جانب آخر، يستقبل مطار مرسي علم منذ أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، 121 رحلة طيران دولية، أغلبها أوروبية، حيث تحتل السياحة التشيكية أكثر وصول خلال الأسبوع يليها الرحلات الإيطالية.

وكشفت جداول رحلات الطيران التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أن الرحلات الوافدة الأسبوع المقبل لمطار مرسى علم بداية من غد السبت تصل من 11 دولة أوروبية، وبينها 116 دولة أوروبية، و5 رحلات داخلية.