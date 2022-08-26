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مطار الغردقة الدولى يستقبل 13 ألف سائح على متن 83 رحلة طيران دولية

الجمعة، 26 أغسطس 2022 11:15 ص
مطار الغردقة الدولى يستقبل 13 ألف سائح على متن 83 رحلة طيران دولية مطار الغردقة- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، 83 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل علي متنها قرابة 13 ألف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط ونقلهم للفنادق للقضاء أجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر .
 
وقال مصدر من مطار الغردقة، إن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهي أكثر الجنسيات وصولا للغردقة خلال الوقت الحالي، موضحا أن يتم تسجيل إجراءات الدخول للركاب وكذلك تطبيق الإجراءات الإحترازية المختلفة.
 
ويستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع، حيث يتم تسهيل الإجراءات لهم لنقلهم للفنادق المختلفة.
 
وتبين حسب جداول اليوم الجمعة وصول 5 رحلات من المطارات التشيكية، و4 رحلات من إيطاليا، ورحلتين من المطارات الألمانية، ورحلة من هولندا ضمن الـ118 رحلة التي استقبلها المطار بداية من السبت الماضي.
 
وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية التي استقبلها المطار بداية من السبت الماضي وحتي اليوم الجمعة، وصول 118 رحلة من 11 دولة أوروبية علي رأسها السياحة التشيكية، بواقع وصول 36 رحلة من المطارات التشيكية.
 
 
 

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