اليوم السابع
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مصرع طفل غرق أثناء الاستحمام فى "بحر أبو على" بالمحلة

الأحد، 28 أغسطس 2022 10:45 ص
مصرع طفل غرق أثناء الاستحمام فى "بحر أبو على" بالمحلة اسعاف - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقى طفل مصرعه في العقد الثاني من العمر، مصرعه غرقا في مياه بحر أبوعلي في المحلة الكبري التابعة لمحافظة الغربية، أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز المحلة بورد بلاغا يفيد غرق طفل يدعي "مالك. م" في بحر قرية محلة أبوعلي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز المحلة الكبرى إلى محل البلاغ، وتبين غرق الطفل أثناء السباحة هربا من حرارة الجو ولقى مصرعه غرقا في بحر محلة أبوعلي بدائرة مركز المحلة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالغربية من انتشال جثة الطفل بعد ساعات من البحث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.


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