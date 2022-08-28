مصرع طالب غرقا بترعة الجرجاوية فى طما شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طالب يبلغ من العمر 16 سنة مصرعه غرقا بترعة الجرجاوية دائرة مركز طما شمالى محافظة سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة أحد الأطفال غرقا بترعة الجرجاوية لعدم إجادته السباحة، وتم إنتشال الجثة ونقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول المدعو عبد الرحيم ع 16 سنة طالب، ويقيم ناحية دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال والدته المدعوة هاله ا ا م 36 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء إستحمام نجلها المذكور بترعة الجرجاوية بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.