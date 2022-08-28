اليوم السابع
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مصرع شخص سقط من القطار قرب مزلقان قرية ماركو في بنى سويف

الأحد، 28 أغسطس 2022 02:56 م
مصرع شخص سقط من القطار قرب مزلقان قرية ماركو في بنى سويف حادث قطار ـ أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، وتحولت جثته إلى أشلاء، اليوم الأحد، إثر سقوطه من أحد القطارات بالقرب من مزلقان قرية ماركو التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بسقوط أحد الأشخاص من قطار أمام مزلقان السكك الحديدية بقرية ماركوا دائرة المركز، ما أسفر عن وفاته وتحولت جثته إلى أشلاء.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارة إسعاف إلي موقع البلاغ وجرى جمع أشلاء جثة المتوفي ونقلها إلي مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق لحين التعرف على هويته وإخطار ذويه.


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