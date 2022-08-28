اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: إزالة 222 حالة تعدٍ ضمن الموجة 20 على مساحة 25 فدانا

الأحد، 28 أغسطس 2022 08:37 م
محافظ كفر الشيخ: إزالة 222 حالة تعدٍ ضمن الموجة 20 على مساحة 25 فدانا محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان

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تمكنت حملة لإزالة المخالفات ضمن الموجة الـ 20، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،بإشراف ورئاسة المهندسة عايده ماضى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، من إزالة 16 حالة مخالفة على مساحة 14 قيراط و11 سهم بقرى مركز كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ بحضور اللواء محمود الكمونى، مساعد مدير الأمن.

 

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الجملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، مؤكداً أنه يتابع حملات الإزالة التى تتم بالمراكز والقرى، مؤكداً أنه تم إزالة 222 حالة تعد منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 20، على مساحة 25 فدان و23 قراريط و22 سهم، و38708 متراً، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية فى هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض منوهًا إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية التى بدأت السبت الماضى بالمرحلة الأولى وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل تليها المرحلة الثانية فى المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة فى الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

 

وأوضح المحافظ أنه وجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة،على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،مع التركيز على إزالة حالات التعدى فى المهد وعلى المجارى المائية بصورة أساسية فى بداية الموجة.


كفر الشيخ

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