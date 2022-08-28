محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة المياه فى حى الضواحى

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، أعمال إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية أمام مركز شباب القابوطي في نطاق حي الضواحي.

وأشاد المحافظ، خلال متابعته الجهود الجارية للانتهاء من أعمال إصلاح كسر ماسورة المياه، بالجهود التي بذلتها كافة الأجهزة المعنية التي شاركت في عملية إصلاح الكسر المفاجئ، والتي نتج عنها عودة المياه تدريجيًا إلى المناطق التي تضررت من كسر ماسورة المياه بعدد من المناطق بأحياء الزهور والضواحي.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لأهالي المناطق التي شهدت ضعف ضخ المياه نتيجة أعمال الإصلاح، لتفهمهم الموقف، ودعمهم ومساندتهم للجهود المكثفة التي بذلتها الأجهزة المعنية لإصلاح الكسر في وقت قياسي.