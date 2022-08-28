محافظ المنيا يشهد زراعة مجموعة من الأشجار بالمدخل الشمالي لمدينة المنيا

المنيا –حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، اليوم الأحد، زراعة مجموعة من الأشجار بالمدخل الشمالي للمدينة بزمام قرية البرجاية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ، بالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop 27" وتستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

رافق المحافظ، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، المهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري، محمد شكل مدير وحدة تجميل المدن بالمحافظة، محمد سيد مدير إدارة الحدائق والمشاتل بالوحدة المحلية.

وعقب الانتهاء من زراعة الأشجار بالمدخل الشمالي للمدينة، عقد محافظ المنيا، اجتماعاً تنسيقيا بحضور، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، والدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة بجامعة المنيا، والمهندسة ندى عاشور مدير إدارة البيئة بالمحافظة، ورؤساء المراكز وعدد من وكلاء الوزارة، والجهات المعنية، لدراسة آلية زراعة الأشجار بجميع المراكز، بالميادين العامة وبالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية وبمحيط المدارس، بهدف خلق مظهر جمالي وحضاري.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى زراعة العديد من الأشجار بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تفعيلاً لأعمال المبادرة، مشدداً على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات، لتشجير الطرق الرئيسية والفرعية، وبمحيط مراكز الشباب والمدارس والمستشفيات، وموجها بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الري لتلك الأشجار حفاظا عليها، كما وجه بتكثيف حملات المتابعة والرقابة من قبل إدارة شؤون البيئة، لضمان عدم قطع تلك الأشجار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه الإضرار بها أو قطعها.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ، على ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من تلك المبادرة لتحقيق الصالح العام للمواطنين، ولخلق بيئة صحية نظيفة، موجهاً بإعداد تقارير يومية، من الجهات المعنية، بإجمالي الأشجار المزروعة والمساحات الخضراء، كما كلف المحافظ، وكيل وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، لمد المحافظة بـ ٥٠٠ ألف شجرة، على أن يتم نقلها بواسطة سيارات المحافظة، بالإضافة لقيام وحدة تجميل المدن بعمل حصر للحدائق المركزية، بكافة مراكز المحافظة، للبدء في أعمال التشجير بها.