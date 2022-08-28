رئيس مدينة أشمون يقود حملة مكبرة لإزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية

المنوفية - فريق المحافظات

ترأس اليوم المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لتنفيذ الإزالة على التعديات على الأراضى الزراعية، حفاظا على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون .

وأوضح النمر أنه، تم تنفيذ الإزالة لـ 6 حالات تعد علي الأرض الزراعية بقري أشمون، منها 5 حالات تعد على مساحة حوالي 230 مترا، بقرية طهواي وكفر الطراينة ودلهمو التابعين للوحدة المحلية بطهواي.

وأكد النمر أن هذه الحملات تأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد حفاظاً علي الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وسيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين .

وأضاف النمر أنه تم إزالة حالة تعدي علي مساحة حوالي 60 بحوض الساحل بنطاق قرية طليا، بحضور رمضان محمدي، وحسام حسن نائبي رئيس المدينة، وإيمان الشرقاوي رئيس الوحدة المحلية بطهواي، وحسام حسني رئيس الوحدة المحلية بطليا، وصبري زيد مسئول الإزالات بمجلس مدينة أشمون، واللجنة المشكلة من الزراعة، والوحدة المحلية والشرطة وتمت الإزالة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات .

وأكد النمر استمرار حملات الإزالة بأشمون والوحدات المحلية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون، مشددا على المتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين والتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير حفاظا علي الرقعة الزاعية .