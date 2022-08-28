محافظ الفيوم يتابع نسب تنفيذ الأعمال بمحطات معالجة الصرف الصحى

الفيوم رباب الجالى

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بجولة ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بمحطات معالجة الصرف الصحي بقرى "الريان" و"قوتة" و"بطن اهريت"، التابعة لمركز يوسف الصديق، والمنفذة ضمن مشروعات مد خدمة الصرف الصحي لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور المهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

بدأت الجولة بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي توسعات الحامولي "وادي الريان"، واستمع المحافظ لشرحٍ وافٍ حول مكونات المشروع ونسب تنفيذ الأعمال بمحطات الرفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد، حيث يخدم المشروع قرى الريان، وشعلان، ورواق، والمقراني، وتبلغ طاقة محطة معالجة الصرف الصحي 10 - 15,000 متر مكعب/ يوم، ويتكون المشروع من 4 محطات رفع و42 كم شبكات انحدار، و25 كم خطوط طرد، بتكلفة إجمالية 290 مليون جنيه.

كما قام محافظ الفيوم بتفقد الأعمال الإنشائية بمحطة معالجة الصرف الصحي ببطن اهريت، التي تخدم قرى بطن اهريت، وأبو لطيعة - الرواشدية، والمشرك قبلي، والمشرك بحري "غيضان"، بطاقة 10 - 20 ألف متر مكعب/ يوم، ويتكون المشروع من 4 محطات رفع، و52 كم شبكات انحدار، و40 كم خطوط طرد، وذلك بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه، كما تابع المحافظ سير العمل بمشروع معالجة الصرف الصحي "توسعات قوتة" الذي يخدم قرى علي باشا "القرية الثانية"، وموسى ميزار، ومنشاة قارون "الخلطة"، ويتكون المشروع من 3 محطات رفع، و45 كم شبكات انحدار، و25 كم خطوط طرد، بطاقة 5 - 10 آلاف متر مكعب / يوم، بتكلفة إجمالية 275 مليون جنيه.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة تكثيف الأعمال بالمشروعات الثلاثة، حتى تدخل حيز الخدمة في أسرع وقت ممكن، تيسيراً على أهالى القرى المستفيدة من هذه المشروعات، مثمناً جهود القيادة السياسية في إطلاق مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف النهوض بالريف المصري، ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



جانب من الجولة التفقدية



جانب من الجولة التفقدية



جانب من الجولة التفقدية