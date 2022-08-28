اليوم السابع
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شاهد أحدث صور لمشروع القطار الكهربائى السريع "العين السخنة/الفيوم"

الأحد، 28 أغسطس 2022 02:00 م
شاهد أحدث صور لمشروع القطار الكهربائى السريع "العين السخنة/الفيوم" مشروع القطار الكهربائى
كتب ـ سيد الخلفاوى

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يعرض "اليوم السابع" أحدث صور لمشروع الخط الأول من مشروع القطار الكهربائى السريع الذى تنفذه مصر "العين السخنة – العلمين - مرسى- مطروح-الفيوم"، والصور توضح أعمال تنفيذ الجسر الخاص بالسكة في المسافة من الإسكندرية حتى فوكه بطول حوالي 200 كم.
 
ويبلغ طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.
 
ومنظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها أيضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.
 
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (1)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (1)

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (2)
جانب من مشروع القطار الكهربائى

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (3)
مشروع القطار الكهربائى 

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (4)
مسار القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (5)
أعمال مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (6)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (7)
تنفيذ مشروع القطار الكهربائى

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (8)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (9)
مشروع القطار الكهربائى

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (10)
جانب من المشروع

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (11)
مشروع القطار الكهربائى
 
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (12)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (13)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (14)
جانب من المشروع

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (15)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم
 
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (16)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (17)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (18)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (19)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (20)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (21)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (22)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (23)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (24)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (25)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (26)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (27)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (28)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (29)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (30)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (31)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (32)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (33)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (34)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (35)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم

مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم (36)
مشروع القطار الكهربائى العين السخنة - الفيوم 

 


القطار الكهربائى السريع

القطار الكهربائي

النقل

مسار القطار الكهربائى



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