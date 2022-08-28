محافظ أسيوط يوجه بمعرفة أسباب هبوط أرضي مفاجئ بميدان البدري وسرعة إصلاحه.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بسرة إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة ميدان البدري بحي غرب مدينة أسيوط وكلف السكرتير العام بمتابعة الموقف وتشكيل لجنة لمعرفة أسباب الهبوط ومعلاجته على الفور.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد حدوث هبوط أرضي مفاجئ أمام أحد المنازل بشارع العجمي المتفرع من ميدان البدري بحي غرب مدينة اسيوط ولا يوجد أية خسائر أو إصابات.

وعلى الفور كلف محافظ أسيوط السكرتير العام بمتابعة الموقف والانتقال إلى موقع الهبوط للاطمئنان على الأوضاع ومعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوثه.

حيث انتقل اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة إلى موقع الهبوط في وجود محمد بشير رئيس حي غرب ونوابه ومسئولي الحماية المدنية والإسعاف وأمر السكرتير العام باستدعاء مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي لمراجعة وفحص جميع الخطوط التابعة لهم كل فيما يخصه في نطاق المكان للتأكد من سلامتها والتعامل الفوري واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتم فرض كردون أمني حول المنطقة وقامت قوات الحماية المدنية بإخراج سيدة ونجلها من المنزل المواجه للهبوط بحالة جيدة وجاري المتابعة وكتابة تقرير عن أسباب الهبوط وإصلاحه.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع على أرقام غرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.