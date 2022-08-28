اليوم السابع
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محافظة القاهرة تطلق حملة بالشوارع للتعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

الأحد، 28 أغسطس 2022 03:38 م
محافظة القاهرة تطلق حملة بالشوارع للتعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية المشروعات الخضراء الذكية - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة القاهرة جهودها لدعوة الشركات والأفراد والمؤسسات إلى سرعة المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الدولة المصرية عبر حملة دعائية بشوارع العاصمة، كما تم عمل فيلم توضيحي للتعريف بالمبادرة وأهميتها وشروط المشاركة فيها والفئات المستهدفة من المبادرة ومعايير تقييم المشروعات المقدمة.

وأوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن التسجيل للمبادرة يتم من خلال الرابط http://www.sgg.eg فى الفترة من 21 أغسطس الجارى وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وأكد محافظ القاهرة علـى تكاتف جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للعمل من أجل إنجاح المبادرة الوطنيـة للمشروعات الخضراء الذكية، والمشاركة بمشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتعمـل علـى ظهور العاصمة بالشكل  اللائق.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المبادرة تأتى ضمن جهود الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين جودة الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة ستشارك في هذه المبادرة الرائدة بمشروعات خضراء وذكية تراعى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي وتمكين المرأة المصرية في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي حيث تستهدف المحافظة من المشاركة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات على أرض القاهرة.


القاهرة

مبادرة المشروعات الخضراء

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