للأمهات.. اعرفى أفضل الأطعمة لنمو قدرة طفلك على التفكير

كتبت ميرفت رشاد

عندما يكون لديك أطفال، فأنت لا تريد أكثر من منحهم حياة صحية وسعيدة، عندما يكبرون، تريد أيضًا التأكد من تغذيتهم بالطعام الجيد والمغذيات بشكل صحيح، لأن ما يأكله أطفالك يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على صحتهم العامة وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة على نمو قدرة الطفل على التفكير والعقل، وفقا لما نشره موقع" eatthis".

في دراسة نشرت في مجلةNutrients ، وجد الباحثون أن أسوأ الأطعمة التي يمكن أن تعطيها لطفلك لتطوره المعرفي هي الوجبات الخفيفة السكرية، وتقترح إيمي جودسو، خبيرة التغذية الأمريكية، أن أفضل الأطعمة لنمو طفلك المعرفي تشمل الأطعمة الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات .

قالت جودسون: "أحد أكبر التحديات التي يواجهها الأطفال الذين يستهلكون كميات كبيرة من السكر المضاف والأطعمة المصنعة بشكل كبير هي أنها تحل محل الأطعمة الغنية بالمغذيات، على سبيل المثال ، يأكلون معجنات الإفطار السكرية بدلاً من الخبز المحمص من الحبوب الكاملة والبيض، أو يأكلون وجبات خفيفة مصنعة بدلاً من الفاكهة والخضروات في الوجبات الخفيفة، وقد يشربون أيضًا المشروبات المحلاة بالسكر بدلاً من الحليب ، وما إلى ذلك ، لذلك ، فهم لا يتناولون المزيد من الأطعمة المصنعة فحسب ، بل يتناولون غالبًا أيضًا أطعمة مغذية أقل تغذي الجسم والدماغ.

وجدت الأبحاث أن الأطفال الذين يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة والسكرية لديهم ركود في النمو المعرفي، في الدراسة، قام باحثون من جامعة إلينوي، بتوزيع استبيانات المدخول الغذائي على ما يقرب من 300 أسرة / مقدم رعاية للأطفال بمجرد الانتهاء ، اكتشفت الدراسة أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 شهرًا وشهرين كانوا أكثر عرضة للمعاناة مع بعض الجوانب الأساسية للوظيفة إذا تناولوا المزيد من الوجبات الخفيفة السكرية والأطعمة المصنعة، وشمل ذلك الذاكرة العاملة، ومهارات التخطيط والتنظيم.

أكدت جودسون: "أن تزويد الأطفال بالأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدهون الصحية والأطعمة المحددة التي نعلم أن لها فوائد معرفية مثل البيض والمنتجات الغنية بمضادات الأكسدة ضرورية لتعزيز التركيز الإيجابي و مستويات الطاقة التي تدعم بيئة تعليمية صحية، توفر هذه الأطعمة أيضًا العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للنمو الصحي والتطور.

وقالت ، إن نسبة السكر في الدم لدى الأطفال ، على غرار البالغين ، تتأثر بما يأكلونه أو لا يأكلونه لذلك ، إذا كان الأطفال يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة الكربوهيدراتية المصنعة ، فيمكن أن يساهم ذلك في ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم ، يمكن أن يؤثر ذلك على مستويات الطاقة ، والحدة العقلية ، والتركيز ، وكذلك ردود الفعل السلوكية.

على الرغم من أن الدراسة لا يمكن أن تقول بشكل قاطع أن الأطعمة المصنعة هي التي تسبب تباطؤ التطور المعرفي ، يقول الخبراء والأبحاث أن تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالمغذيات سوف تدعم بالتأكيد جميع جوانب صحة طفلك بما في ذلك الدماغ.