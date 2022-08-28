كيف تحمى طفلك من الإصابة بالإسهال المتكرر

كتبت نهير عبد النبى

يحدث الإسهال عندما يكون البراز رخوًا ومائيًا قد يحتاج طفلك أيضًا إلى الذهاب إلى الحمام كثيرًا،مشكلة شائعة قد يستمر ليوم أو يومين ويختفي من تلقاء نفسه إذا استمر الإسهال لأكثر من يومين ، فقد يعاني طفلك من مشكلة أكثر خطورة.

وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine قد يكون الإسهال ناتجًا عن أشياء كثيرة ، منها:

-عدوى بكتيرية

-عدوى فيروسية

-صعوبة في هضم أشياء معينة (عدم تحمل الطعام)

-استجابة الجهاز المناعي لبعض الأطعمة (حساسية الطعام)

-الطفيليات التي تدخل الجسم عن طريق الطعام أو الماء

-رد فعل على الأدوية

-مرض معوي ، مثل مرض التهاب الأمعاء

-مشكلة في طريقة عمل المعدة والأمعاء

-جراحة في المعدة أو المرارة

يعتمد العلاج على أعراض طفلك وعمره وصحته العامة سيعتمد أيضًا على مدى خطورة الحالة الجفاف هو مصدر القلق الرئيسي للإسهال يشمل العلاج في معظم الحالات تعويض السوائل المفقودة يمكن وصف المضادات الحيوية عندما تكون العدوى البكتيرية هي السبب.

يجب أن يشرب الأطفال الكثير من السوائل هذا يساعد على تعويض سوائل الجسم المفقودة. إذا كان طفلك يعاني من الجفاف فيجب ان:

-تقديم مشروبات تسمى محاليل الجلوكوز والكهارل تتمتع هذه السوائل بالتوازن الصحيح بين الماء والسكر والأملاح.

-تجنب العصير أو الصودا قد تجعل الإسهال أسوأ.

-لا تعطي الماء العادي لطفلك

-عدم إعطاء الكثير من الماء العادي للأطفال في أي عمر يمكن أن تكون خطيرة.

-استمري في إرضاع طفلك غالبًا ما يعاني الأطفال الذين يرضعون من الثدي أقل من الإسهال.

-استمري في إطعام طفلك حليباً اصطناعياً، إذا كنت تفعلين ذلك بالفعل

تتضمن نصائح سلامة السفر للشرب وتناول الطعام ما يلي:

-عدم شرب ماء الصنبور أو استخدامه في تنظيف الأسنان

-عدم استخدام الثلج المصنوع من ماء الصنبور

-عدم شرب الحليب غير المبستر (الحليب الذي لم يمر بعملية قتل بكتيريا معينة)

-عدم تناول الفاكهة والخضروات النيئة إلا إذا قمت بغسلها وتقشيرها بنفسك

-عدم تناول اللحوم والأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيدًا

-عدم تناول الطعام من الباعة الجائلين أو شاحنات الطعام