اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 أغسطس 2022 03:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كيف انعكس التطور في أسعار النفط على مستويات الأسعار للخامات العربيـة؟..تقرير يجيب

الأحد، 28 أغسطس 2022 02:00 ص
كيف انعكس التطور في أسعار النفط على مستويات الأسعار للخامات العربيـة؟..تقرير يجيب نفط ارشيف
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انعكس التطور في أسعار النفط ونمط حركـة فروقاتـهـا خــلال عـام 2021 على مستويات الأسعار الفورية لمختلف الخامات العربيـة بشكل عـام التـي سـلكت ذات المسلك ، حيث شهدت ارتفاعـاً حـاداً خـلال عـام 2021 بالمقارنـة مـع الـعـام السابق وبدرجات متفاوتة وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول"أوابك".
 
 
وأشار التقرير، ارتفاع الخـام العربـي الخفيـف بـواقـع 28.6 دولار / برميـل ليـصـل إلـى 70.5 دولار / برميل خلال عام 2021 ، أي بنسبة ارتفاع بلغت 68.2 % بالمقارنة مع العام السابق ، كمـا ارتفـع كـل مـن خـام خـلـيـط الصحراء الجزائـري وخـام مـربـان الاماراتي وخام التصدير الكويتي بواقع 28.6 و 26.9 و 28.8 دولار / برميـل لتصـل إلـى 70.7 و 69.9 و 70.3 دولار / برميــل ، أي بنســبة ارتفـاع بلغـت 67.9 % و 62.6 % و 69.4 % على التوالي .
 
وتابع التقرير ،أنه فيما يخص الخامات العربية الأخرى ، فقد ارتفـع خـام السدرة الليبي بواقع 28.9 دولار / برميـل ، أي بنسـبة 72.2 % ليصـل إلـى 69 دولار / برميـل ، والبصـرة العراقـي بواقــع 28.2 دولار / برميــل ، أي بنســبة 67.7 % ليصـل إلـى 69.7 دولار / برميل ، وارتفع الخام البحري القطـري بواقع 28.8 دولار / برميل ، أي بنسبة % 69.1 ليصل إلى 70.5 دولار / برميل خلال العام . 
 
وذكر التقرير، أن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام بقيمتها الاسمية والذي بلغ 28.4 دولار / برميل يزيد عن الارتفاع في أسعارها الحقيقيـة المقاسـة بأسعار عـام 2005 بعد تعديلها وفق الرقم القياسي الذي يمثل مخفض الناتج المحلي الإجمالي فـي الاقتصادات المتقدمة حيث ارتفع بـنحو 21.5 دولار / برميل أي بنسبة 64.3 % ليصل متوسطها إلى 54.9 دولار / برميل في عام 2021.
 
 
 

نفط

النفط الخام

الخام العربي

اوابك

الأسعار الفورية

الخامات العربية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة