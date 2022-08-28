كرواتيا تكثف إنتاج الطاقة من الوقود الأحفورى

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن الزيادة على القيمة السنوية يمكن أن ترجع إلى الارتفاع الكبير في إنتاج الطاقة الحرارية في كرواتيا، على الرغم من أن توليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية شهد انخفاضا بنسبة 12.2 على أساس سنوي ليصل إلى 374 (جيجاوات/ساعة) في يونيو الماضي.

وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى أن إنتاج محطات الطاقة الحرارية والطاقة الحرارية المجمدة التي تستخدم الوقود الأحفوري ارتفع بنسبة 43.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 401 (جيجاوات/الساعة). كما ارتفع إنتاج محطات طاقة الرياح بنسبة 59.3 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 137 (جيجاوات/ ساعة).

وزادت واردات الكهرباء مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، حيث وصلت إلى 931 جيجاوات ساعة في يونيو 2021 ليصل إلى 1007 (جيجاوات/ ساعة) في يونيو 2022، بينما انخفضت الصادرات من 15 (جيجاوات/ ساعة) إلى 13 (جيجاوات/ ساعة).