اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 أغسطس 2022 10:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب الثانوية العامة "دور ثان" يبدأون امتحان مادة الديناميكا

الأحد، 28 أغسطس 2022 09:04 ص
طلاب الثانوية العامة "دور ثان" يبدأون امتحان مادة الديناميكا طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ طلاب الثانوية العامة دور ثان شعبة علمى رياضيات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بإجمالى ألفان و817 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، ويؤدى شعبة الرياضيات الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، كما يؤدى طلاب المكفوفين الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) الفترة الثانية.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث أدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والإحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة البابل شيت فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.

التربية والتعليم

امتحان الفيزياء للثانوية دور ثان

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

امتحان الديناميكا للثانوية العامة دور ثان

اخبار مصر

اخبار التعليم

تسريب الديناميكا للثانوية دور ثان

تسريب امتحان الرياضيات للثانوية



الموضوعات المتعلقة

"التعليم" تنفى القبض على أحد العاملين بكنترول الثانوية العامة بـ 6 أكتوبر

السبت، 27 أغسطس 2022 08:14 م

وزير التعليم يعلن إلغاء لجان الشغب والغش بالثانوية العامة.. حجازى: إعلان طرق التقييم والامتحان لطلاب الثانوية قبل بدء العام ومستمرون فى التطوير.. ولجنة لتقييم امتحانات الثانوية والتابلت للاختبارات القصيرة

السبت، 27 أغسطس 2022 04:42 م

التعليم تعلن ضوابط زيادة درجات الطلاب المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة.. رفع الدرجات وفق خطاب رسمى ولا صحة لتعديل مجاميع طلاب وزيادتها بعد دفع مقابل مادى.. ورصد حالات غش بامتحانى الكيمياء والجغرافيا دور ثان

السبت، 27 أغسطس 2022 03:30 م

وزير التعليم عن تظلمات الثانوية العامة: حريصون على حصول كل طالب على حقه

السبت، 27 أغسطس 2022 03:20 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة