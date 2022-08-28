ضبط 3 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

تمكنت مديرية التموين بالدقهلية، من ضبط 76 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وذلك أثناء حملة تفتيشية، لمراقبة الأسواق داخل مدن محافظة الدقهلية.

وشنت مديرية التموين حملة تفتيشية، على عدد من مخابز العيش المدعم، بمدينة جمصة، وشارك في الحملة على مدينة جمصة، وكيل مديرية التموين، وعدد من مفتشي مديرية التموين بالدقهلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبزين، للتصرف في إجمالى 76 شيكارة دقيق بلدى مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلو جراما، بما يعادل 3 أطنان و800 كيلو، وضبط مخبز ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جرام، وضبط 4 مخابز للتوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى.

تم تحرير محاضر رسمية بالمخالفات السالف ذكرها، وتحويلها للنيابة العامة لإعمال شئونها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على استمرار توجيه حملات الرقابة التموينية، ليلا ونهارا لضبط الأسواق، ومواجهة المخالفين للقوانين، والمتلاعبين بالدعم.