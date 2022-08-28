ضبط 16 طن فواكه فاسدة قبل تصنيعها وبيعها فى أسواق البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمركز كفر الدوار، وأسفرت الحملة عن ضبط 16 طن فواكهه معبأه غير صالحة بأحد الثلاجات قبل دخولها في مراحل التصنيع المختلفه ونزولها للأسواق، وتمت المصادرة والتحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملة الرقابية المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، وأشرف عبد الحميد وكيل المديرية، ومفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

وتأتى هذه الحملات فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية، والمرور الدورى على الأسواق والمحلات والثلاجات، لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر و منتهية الصلاحية ، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.