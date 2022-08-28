ضبط كمية من اللحوم منتهية الصلاحية بأسواق دمياط

دمياط - فريق المحافظات

تمكنت إدارة الطب البيطرى بدمياط، من ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك عقب قيامها بشن حملة مكبرة استهدفت عددًا من أسواق المحافظة.

وتمكنت الحملة من ضبط كميات من اللحوم، بلغت 100 كجم منتهية الصلاحية، بينما تمكنت الحملة أيضا من ضبط عدد من المخالفات الأخري والتى تنوعت بين عدم حمل شهادة صحية، وذبح خارج المجازر.

ومن جانبه شدد الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط، على أن هناك الكثير من الحملات التى ستقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديريتى الصحة والتموين، لافتا إلى وجود تعليمات صارمة بشأن التعامل الفوري مع المخالفات التى يتم ضبطها بمنتهي الحسم في الإطار الذي ينظمه القانون.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بدمياط، أن المديرية تسعي إلي ضبط الأسواق، لافتا إلي وجود عقوبات رادعة للمخالفين، لافتا إلي وجود عددا من الحملات الإنضمامية والتى ستقوم بتمشيط أسواق المحافظة للتأكد من سلامة المعروضات ومدي صلاحيتها للاستخدام الآدمي.