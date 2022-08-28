اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتعدي على والدهما المسن في الفيوم

الأحد، 28 أغسطس 2022 05:18 م
ضبط المتهمين بالتعدي على والدهما المسن في الفيوم رجال الشرطة- أرشيفية
محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تعدى شخصين على والدهما المسن.
أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصين – مقيمان بإحدى قرى مركز شرطة إطسا بالفيوم)، وبسؤال والدهما قرر بقيام نجليه بالتعدى عليه بالضرب والسب دون إحداث إصابته، ظناً منهما بأنه منح مبالغ مالية لشقيقهما (مقيم بذات الناحية) دون مساواتهما به.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 
 

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