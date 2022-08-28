صحة الإنسان فى قلب "حياة كريمة".. 110 مشاريع فى مجال القطاع الصحى بقنا

قنا صابر سعيد

صحة الإنسان والاهتمام بالمنظومة الصحية فى قرى محافظة قنا كانت وما زالت أهم الأولويات فى قائمة المشروعات المدرجة للقرى، فلا تجد قرية بدأت بها المبادرة الرئاسية إلا وتم إنشاء وحدات صحية ومجمعات لخدمة صحة الطفل والمرأة وغيرها، بالإضافة إلى أماكن نقاط الإسعاف وسيارات الإسعاف التى تقدم الخدمة للمرضى ونقلهم فى أسرع وقت، وتوفيرًا للجهد والمساهمة فى سرعة إنقاذ المريض وحياته وتقديم خدمة طبية مجانية للمواطنين، أنشأت المبادرة عدد كبير من الجمعات الطبية والوحدات الصحية.

وتشمل محافظة قنا 690 مشروعا تنفذها مبادرة حياة كريمة، ففى قطاعات الصرف الصحى هناك 130 مشروعا، بجانب 95 مشروعا فى قطاع مياه الشرب، و165 مشروعا فى قطاع الكهرباء، و110مشروعات فى مجال الصحة، وفى مجال الشباب والرياضة هناك 37 مشروعا، وبالنسبة للمجمعات الزراعية هناك 19 مشروعا، بجانب 19 مشروعا أيضا للمجمعات الخدمية، و105 مشاريع فى قطاع الطرق، وكل المشروعات بدأت على أرض الواقع تسير بالمعدلات المطلوبة.

وتضم مبادرة حياة كريمة 19 وحدة محلية و86 قرية تابعة لها، و769 كفر وعزبة ونجع تابعة لها المبادرة، بالإضافة إلى أن عدد المراكز التى تشملها فى الوقت الحالى 5 مراكز وهم "قوص، الوقف، دشنا، فرشوط، أبوتشت"، كما أن عدد المشروعات التى تشملها المبادرة الرئاسية 712 مشروعًا بإجمالى استثمار31 مليار جنيه، وعدد المستفيدين من المبادرة فى مختلف القرى يصل إلى مليون و500 ألف مستفيد من الخدمات والمشروعات المتنوعة التى تقدمها المبادرة فى كل المجالات من البنية التحتية ومشروعات الصرف والغاز الطبيعى والصرف الصحى ومشروعات التبطين وبناء مدارس وإعادة تأهيل منازل ومشروعات المياه والكهرباء.

ففى قرية العسيرات بفرشوط تجرى أعمال التشطيبات بالمركز الطبى بالعسيرات والمقام على مساحة 600 م2 ويتكون من ثلاثة طوابق بنسبة تنفيذ بلغت 85٪، سوف يسهم فى تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، خاصة أن جميع الوحدات الصحية يتم تنفيذها طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأعلن اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، عن إنشاء وحدة صحة أسرة بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا بالجهود الذاتية ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتًا أن المحافظة ستقوم بتوفير أرض المشروع وسيقوم المتبرع بتولى أعمال الإنشاءات وتجهيز الوحدة بالمعدات اللازمة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مقدما شكره لممثلى المتبرع على تعاونهم مع أجهزة المحافظة لإنشاء هذه الوحدة.

وفى مركز قوص تجرى أعمال المركز الصحى بقرية جراجوس الواقع على مساحة 1476 متر مربع ويتكون من ثلاث طوابق تضم استقبال وعيادة طب أسرة وأسنان ونساء وتوليد أطفال وصيدلية وغرف تعقيم ومخازن، موضحا أن نسبة تنفيذ الاعمال الإنشائية بلغت 60 ٪، كم تجرى الأعمال الإنشائية الوحدة الصحية بالكلالسة، وتضم استقبال وغرفة تطعيمات ومتابعة أطفال وعيادة طب الأسرة وأسنان ومتابعة الحمل ومكتب لكبار السن وخدمة المنتفعين وعيادة إسعافات أولية وصيدلية، وغرفة ملفات ونفيات طبية.

وتجرى أعمال التشطيبات النهائية بوحدة صحة الأسرة بقرية الكوم الاحمر، والتى يجرى إنشاءها على مساحة 750 م2 وتتكون من ثلاث طوابق تضم ( عيادة طب أسرة – عيادة أسنان – عيادة إسعافات أولية – صيدلية – معمل دم وطفيليات – مكتب تثقيف صحى – سكن للطاقم الطبى )، وتخدم حوالى 17 الف مواطن من أهالى القرية، بتكلفة مالية تصل إلى 37 مليون جنيها، والتشطيبات بالوحدة الصحية لقرية الحاج سلام، المقامة على مساحة 848 م، ويشمل ( عيادة طب أسرة – عيادة أسنان – عيادة إسعافات أولية – صيدلية – معمل دم وطفيليات – مكتب تثقيف صحى – سكن للطاقم الطبى )، بنسبة تنفيذ 65 % من أعمال الإنشاء، وسوف يستفيد من خدماتها 12 الف مواطن من أهالى القرية.



أعمال المركز الصحي



أعمال المركز الطبي



تشطيبات وحدات صحية



تشطيبات وحدة صحية