"زراعة الإسكندرية" تشن حملات لمكافحة انتشار النمل الأبيض وسوس النخيل.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، تواصل حملات مكافحة النمل الأبيض وسوس النخيل، حيث قامت لجنة من المديرية بفحص وحدة سكنية مصابة بالنمل الأبيض فوق أراض بحي شرق، وتم اتخاذ اللازم.

من جهة أخرى وتحت رعاية المهندس طارق زكى محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، وتوجيهات المهندسة نجوان أحمد فوزى مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية، والمهندس أيمن عبد الستار على مدير إدارة المكافحة، قامت لجنة بمتابعة وفحص وورش النخيل بحديقة الحيوان وتم رش عدد 20 نخلة بحديقة الحيوان رش وقائى بإستخدام مبيد كلورزان 48% ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء .



حملات لمكافحة انتشار النمل الأبيض و سوس النخيل



حملات لمكافحة انتشار النمل الأبيض و سوس النخيل