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"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: استقرار حالة البحر فى القطاع الشرقى والغربى

الأحد، 28 أغسطس 2022 11:08 ص
"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: استقرار حالة البحر فى القطاع الشرقى والغربى حالة البحر فى الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأحد، استقرار حالة البحر فى الشواطئ الشرقية والغربية، حيث الأمواج الهادئة ودرجة الحرارة 30 درجة فى العظمى.

وأكدت الإدارة رفع الرايات الخضراء على كافة الشواطئ، وناشدت الإدارة المصطافين بضرورة اتباع تعليمات منقذ الشاطئ، ونزول البحر فى مواعيد تواجد فرق الإنقاذ من 7 صباحا وحتى 7 مساء.
 
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استمرار إغلاق شاطئ النخيل، ومنع النزول إلى البحر لما يمثله من خطورة شديدة على أرواح المصطافين، وناشدت الزائرين عدم التوجه إليه.
 
ونظرا للإقبال الكبير على شواطئ الإسكندرية خاصة فى شهر أغسطس، ناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المصطافين، بضرورة الحجز الإلكتروني المسبق على الشواطئ من خلال التطبيق الإلكترونى على المحمول، والتأكد من نسب إشغال الشواطئ قبل التوجه إليها، على أن يصبح الحجز لاغى بعد الساعة 11 ظهرا.
 
من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن عمليات الرقابة ورصد مخالفات مستأجري الشواطئ وعمالهم تتم على مدار اليوم.
 
 
 
 

 
 
 

 


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