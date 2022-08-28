"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: استقرار حالة البحر فى القطاع الشرقى والغربى

وأكدت الإدارة رفع الرايات الخضراء على كافة الشواطئ، وناشدت الإدارة المصطافين بضرورة اتباع تعليمات منقذ الشاطئ، ونزول البحر فى مواعيد تواجد فرق الإنقاذ من 7 صباحا وحتى 7 مساء.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استمرار إغلاق شاطئ النخيل، ومنع النزول إلى البحر لما يمثله من خطورة شديدة على أرواح المصطافين، وناشدت الزائرين عدم التوجه إليه.

ونظرا للإقبال الكبير على شواطئ الإسكندرية خاصة فى شهر أغسطس، ناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المصطافين، بضرورة الحجز الإلكتروني المسبق على الشواطئ من خلال التطبيق الإلكترونى على المحمول، والتأكد من نسب إشغال الشواطئ قبل التوجه إليها، على أن يصبح الحجز لاغى بعد الساعة 11 ظهرا.

من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن عمليات الرقابة ورصد مخالفات مستأجري الشواطئ وعمالهم تتم على مدار اليوم.