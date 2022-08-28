زراعة الأشجار وتجميل الميادين فى مدن وقرى كفر الشيخ .. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، ورفع مخلفات وتقليم وتهذيب الأشجار، وحملات لزراعة الأشجار على الطرق وفى الميادين، بقرى قلين ودسوق وكفر الشيخ، وبيلا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابعت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، أعمال التشجير برافد الطريق الدولي والمدخل الرئيسي من ناحية طنطا، ورش الاشجار بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية.

وأشرف فادي شميس على أعمال التشجير بمداخل قرية شباس عمير بطول الطريق ، واقامة مظلات، ودهانات لتجميل القرية بمداخلها ومخارجها، ورفع كفاءة الطرق العامة والميادين.

كما أشرف السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق على أعمال التشجير التي تشهدها مدينة دسوق بالميادين وبمداخل المدينة، وبعدد من الشوارع.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة والتشجير التي تشهدها عدد من الطرق ببيلا إضافة ،لتهذيب الاشجار، وريها، وأعمال النظافة اليومية.



متابعة زراعة الاشجار



زراعة الااشجار بقرية شباس عمير



جانب من زراعة الاشجار بقرية



جانب من اعمال التجميل



اعمال التجميل وزراعة الاشجار