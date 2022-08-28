رفع 1920 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بمراكز كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، إضافة لتطهير الترع بعدد من مدن وقرى المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 1920 طنا بـ14 مركزاً ومدينة، منهم بكفر الشيخ 256 طن، وببرج البرلس51طن، وبسيدي سالم 156طنا، وبسيدي غازي 44 طن، و ببلطيم 118 طن، وبالرياض 112 طن، و بالحامول 162 طن، وبمصيف بلطيم 40 طنا، وبقلين 121 طن، وببيلا 176طن، و بدسوق 244 طن، وبفوه 201 طن، وبمطوبس 161 طن، وبمسير 27 طنا"، و50 طنا تم رفعها من خلال إدارة النظافة بالمحافظة، بإجمالي 1920طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



رفع المخلفات بدسوق



رفع المخلفات بقلين



رفع المخلفات