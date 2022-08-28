رئيس وزراء الصومال يعرب عن تقديره لدعم اليابان لبلاده بمختلف المجالات

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أعرب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري عن تقديره لليابان على دعمها المستمر لبلاده في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية- في بيان، اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء الصومالي، وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، على هامش أعمال مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا (تيكاد8)، والمنعقد في تونس؛ سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية والتعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.



بدوره.. أشار وزير الخارجية الياباني إلى استعداد بلاده التام تعزيز التعاون مع الصومال في المجالات التجارية والأمنية والسياسية، بالإضافة إلى المساهمة في برامج تنمية المجتمع.



على صعيد متصل.. بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة الفيدرالية الصومالية محمود عبدالرحمن، خلال لقائه، نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ياماناكا شينيشي، على هامش أعمال (تيكاد8)، تعزيز التعاون المشترك.



كما بحث الجانبان الدعم الذي تقدمه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي للصومال من المنح الدراسية وتشجيع الاستثمار، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.