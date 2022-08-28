حى ثان الإسماعيلية يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وعودة الانضباط.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على تكثيف الحملات الانضباطية، وتنفيذا لهذا التوجيهات قام المحاسب كرم الشحات، رئيس حيّ ثان الإسماعيلية بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق وقسم شرطة ثان وقسم الإشغالات بتنفيذ حملات مكبرة؛ لرفع الإشغالات.

حيث تم المرور على شارع العشريني لرفع الإشغالات بالشارع و تحقيق السيولة المرورية، و تم تحرير 40 محضر إشغال للمخالفين، كما تم تنفيذ حملة أُخرى بشارعي الثلاثيني بمنطقة حى السلام وشارع عبدالحكيم عامر بمنطقة الشهداء وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر إشغال طريق ورفع 75حالة إشغال بمعرفة أصحابهم و10 حالات رفع إشغالات بائع متجول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.