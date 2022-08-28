اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 أغسطس 2022 12:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

الأحد، 28 أغسطس 2022 11:48 ص
حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين رجال الشرطة- أرشيفية
أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 19 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 21 متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7254 حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

 


حملات امنية

وزارة الداخلية

سلاح نارى

المخدرات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة