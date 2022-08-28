حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

أحمد إسماعيل

فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 19 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 21 متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7254 حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.