حرس الحدود الأمريكى ينقذ رضيعين تركهما مهربو المهاجرين فى صحراء أريزونا

كتبت ريم عبد الحميد

أنقذ أحد عملاء حرس الحدود الأمريكية، رضيعين مهاجرين، تركهما المهربون فى صحراء أريزونا ليموتوا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك بوست، فإن وكيل حرس الحدود علم بالوضع المزرى بعد احتجاز مجموعة من المهاجرين فى ميناء لوكفيل، وأبلغوا عن ترك الرضيعين وحدهما بالقرب من نصب أورانج بايب التذكارى.

وقدم الوكيل الإسعافات الأولية وساعد فى إنعاش الطفل الأصغر فى انتظار قدوم المساعدة من دورية الحدود والطوارئ الطبية الخاصة بحديقة أورانج بايب الوطنية. وتم نقل كلا الطفلين إلى مستشفى غرب أبرازو فى مقاطعة جوديير بأريزونا، بحسب المسئولين. وبعد تلقيهما العلاج، تم نقلما إلى إلى المنشآت الأمنية.

وقال رئيس دورية حرس الحدود قطاع توسون إن المهربين تركوا طفلين صغير، أحدهما رضيع، فى صحراء سونوران ليموتوا. وأضاف أن هذا ليس مجرد دليل آخر على استغلال المشرعين للمهاجرين مقابل الأموال، فهذه قسوة وأمر مؤلم، وأثنى على الوكلاء لاستجابتهم السريعة لهذا الحادث المروع وكل حادث تتعرض فيه حياة المهاجرين للخطر.