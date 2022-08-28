إنقاذ مواطن بلا مأوى ونقله لدار رعاية المسنين بطنطا

الغربية مصطفى عادل

نجح فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد وعضوية رضا شاهين فى إنقاذ مواطن بلا مأوى يعيش بالشارع، وايداعه دار رعاية المسنين بطنطا.

جاء ذلك خلال مرور رئيس فريق التدخل السريع بشارع البحر وبالتحدث مع حالة سيدة اتضح أنها متسولة ووجد شخص يجلس على الرصيف على مسافة قريبة منها فذهب إليه لمعرفة ملابسات وأسباب تواجده على الرصيف وتحدث المواطن واتضح أنه كان نزيل بدار المسنين فى الفترة 2021/6/19 وحتى خروجه من الدار بتاريخ 2022/7/4 بعد كتابة إقرار على مسئوليته الشخصية بعد أن تسلم شيك من شركة الكهرباء بمبلغ 58346 بعد أن قضى خدمة لمدة 16 عام بالشركة.

وتوجه إلى عائلته لكى يعيش مع أبناء عمومته بمحافظة دمياط، وحدث بينهم خلاف على الميراث واستولوا على أمواله، مما اضطره للعودة للشارع مرة أخرى، وتم توفير مكان له بدار رعاية المسنين بطنطا ونقله لها للعيش فيها.