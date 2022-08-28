جمارك مطار سوهاج الدولى تحبط تهريب عدد من الساعات الثمينة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى، برئاسة ممدوح عبد الشافى مدير الجمرك، من ضبط عدد من الساعات العادية والثمينة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976، بشأن الرقابه على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت، على رحلة طيران شركة الجزيرة رقم 715 ، تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية والحقائب الخاصة بالراكب ر . م . مصرى الجنسية، والذى بدت عليه علامات القلق والارتباك .

وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم وضرائب جمركيهأجاب بالنفي .

وتم تمرير امتعة الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفى عزوز مأمورالفحص تحت اشراف حسن علي أبو كريشه مدير ادارة عمليات الفحص بالأشعة فتلاحظوجود أشياء معتمة وكثافات متماثلة .

وبالعرض على ممدوح عبدالشافى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة جمركية لتفتيشالأمتعة من عمرو السيد أحمد رئيس الوردية وأمل الفالح بسيونى مأمور تفتيش الركابوعبدالعزيز فؤاد مدير التعريفة بمكافحة التهرب الجمركي وبلال محمد ضاحى رئيسقسم الأمن الجمركي بإشراف أسامه عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركى فتبين وجود 16 ساعة ماركة رولكس يشتبه أن تكون بها أحجار كريمة و 9 ساعة ماركة رادو و15 ساعةماركات أخرى البعض منها يشتبه أن تكون بها أحجار كريمة بإجمالى 40 ساعة مخبأةداخل حقائبه .

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرضبط رقم 26 لسنة 2022 .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدرى هابيل رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية بتشديد الرقابة على جميعالمنافذ الجمركية وضبط واحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.