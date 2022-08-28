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"تموين شمال سيناء" تعلن الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفواكه

الأحد، 28 أغسطس 2022 12:09 م
"تموين شمال سيناء" تعلن الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفواكه خضراوات - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت اليوم مديرية التموين بشمال سيناء، الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفواكه بسوق الجملة بالعريش.

وأوضح البيان أن أسعار البطاطس من 6.25 إلى 8 جنيهات، والطماطم 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان 4 إلى 6 جنيهات، والبصل الأحمر من 25. 2 إلى 2.50 جنيهات، والفلفل الرومى من 6 إلى 8 جنيهات، والثوم من 8 إلى 10 جنيهات، والبطاطا من 4 إلى 6 جنيهات، والبلح من 22 إلى 25، والباميا من 22 إلى 25 جنيها، والليمون من 10 إلى 15 جنيها .

كما تم اعلان أسعار الفواكه وتضمنت سعر العنب الأحمر من 10 إلى 12 جنيها، والتين من 17 إلى 20 جنيها، والجوافة من 12 إلى 15، والمانجو من 11 إلى 15 جنيها، و التفاح البلدى من 14 إلى 18 جنيها.

 

اسعار الخضروات بشمال سيناء
اسعار الخضروات بشمال سيناء

 


اسعار الخضروات والفواكه

تموين شمال سيناء

سيناء



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