تعيين الدكتور أسامة مدنى عميدا لآداب المنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، صدور القرار الجمهورى بتعيين الدكتور أسامة عبد الفتاح مدنى، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب بالجامعة، عميدا للكلية، موجها له التهنئة ومتمنيا التوفيق فى تأدية مهام عمله.



الدكتور أسامة عبد الفتاح مدنى

وكان عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس السبت، اجتماعًا مع مجلس جامعة المنوفية، بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وأعضاء المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزير استعرض خلال الاجتماع رؤية الوزارة والخطة الاستراتيجية لإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، مشيرًا إلى أن الهيكل الإداري للجامعات الأهلية سيشمل 3 نواب لرئيس الجامعة (نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية - نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية - نائب رئيس الجامعة لربط التوظيف بالبرامج الدراسية).

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير وجه بزيادة التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات الدولية المرموقة، مؤكدًا على الدور الهام الذي تبذله جامعة المنوفية لتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل المُستقبلي، وذلك من خلال الكوادر العلمية المُتميزة للجامعة.