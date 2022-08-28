تعليم كفر الشيخ يحصد المركز السادس في رياض الأطفال على مستوى الجمهورية

حصدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، المركز السادس على مستوى الجمهورية في التصفيات النهائية في مسابقة الموجهة الداعمة، بفوز هبه محمد غنيم، موجه رياض الاطفال، الحاصلة على مركز أول على مستوى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والسادس مكرر على مستوى الجمهورية، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تحت اشراف سماح عثمان أبو شامه، موجه عام رياض أطفال.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حلول وبدائل لمشكلات مرحلة رياض الاطفال،ودورها في تطبيق الحلول، وقدم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، التهنئة بالفوز بالمركز السادس على مستوى الجمهورية كأول مرة يحصدها توجيه عام رياض الأطفال بالمديرية.



الجائزة الممنوحه للسادسة



هبه محمد غنيم الحاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية