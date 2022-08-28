"تعليم الشرقية" يتابع اليوم الثاني لتدريبات استيفاء ملفات ترقى المعلمين.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تابع محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الثاني لفعاليات برنامج "دعم مهارات المعلمين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة"، للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى للعام 2022/2023 بقاعة التدريب الرئيسية بالمديرية بحضور محمد لاشين مدير إدارة التدريب بالمديرية والسيد الخضري رئيس قسم التخطيط بإدارة التدريب، الدكتور أحمد عبده مدير ادارة المدارس الرسمية لغات، وأشرف فودة مدير إدارة التعليم المجتمعي.

وأوضح وكيل الوزارة أنه يتم تدريب أعضاء هيئة التعليم المستهدفين للترقي بمحافظة الشرقية والذين بلغ عددهم 31984 ألف معلم على برنامجين تدريبيين، أحدهما بعنوان "دعم مهارات المعلمين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة"، بينما البرنامج الثاني بعنوان "تفعيل دور مدير المدرسة لتنمية الوعي بالتغيرات المناخية وتعزيز الممارسات الصحيحة لدى الطلاب في ضوء متطلبات التنمية المستدامة" .

وذلك بهدف تحقيق جودة منظومة التعليم والارتقاء بمستوى الأداء المهني لأعضاء هيئة التعليم ويتواكب ذلك مع استضافة مصر للدورة cop الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، خلال الفترة من ٧ إلى يوم 18 نوفمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ.

وأشار وكيل الوزارة أن التدريبات يتم تنفيذها بالتنسيق بين الأكاديمية المهنية للمعلمين فرع الشرقية وإدارة التدريب بالمديرية فى الفترة من 8/28 /2022 الي اخر شهر سبتمبر 2022.

وأشاد وكيل الوزارة بتفاعل المتدربين من أعضاء هيئة التعليم مع المدربين وشدد على أن الهدف من هذه التدريبات هو رفع كفاءة وتنمية مهارات المعلمين لتنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية والتأكيد على دورهم في التنمية المستدامة بمصر مع نقل الخبرات التدريبية ، وتطبيقها فى المدارس لينعكس ذلك في سلوكيات الطلاب من خلال ممارسات بيئية صحيحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد وحقوق الأجيال القادمة.

وذلك من خلال تنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاك المياه والمحافظة على البيئة من التلوث وإعداد أنشطة طلابية لتنمية وعي الطلاب بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية ، تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتعليم الواردة في "رؤية مصر 2030 في المرحلة القادمة كما شدد على المشاركة في تدعيم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الشرقية.



وكيل وزارة تعليم الشرقية



اثناء الفعاليات



قيادات التعليم



قيادات التعليم



اثناء الفعاليات



وكيل وزارة تعليم الشرقية