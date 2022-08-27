وكيل "تعليم الشرقية" يتابع استيفاء ملفات الترقى لـ31 ألف معلم

شهد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية انطلاق أولى فعاليات برنامج "دعم مهارات المعلمين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة" للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى للعام 2022/2023 م بقاعة التدريب بمجمع نصر عابدين، ومدرسة السويدى الرسمية لغات بحضور أمين منصور مدير عام إدارة ديرب نجم.

وأوضح وكيل الوزارة أنه يتم تدريب أعضاء هيئة التعليم المستهدفين للترقى بمحافظة الشرقية والذين بلغ عددهم 31 ألف معلم على برنامجين تدريبيين أحدهما بعنوان "دعم مهارات المعلمين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة"، بينما البرنامج الثانى بعنوان "تفعيل دور مدير المدرسة لتنمية الوعى بالتغيرات المناخية وتعزيز الممارسات الصحيحة لدى الطلاب فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة"

وذلك بهدف تحقيق جودة منظومة التعليم والارتقاء بمستوى الأداء المهنى لأعضاء هيئة التعليم ويتواكب ذلك مع استضافة مصر للدورة cop الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، خلال الفترة من 7-18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

واشار وكيل الوزارة أن التدريبات يتم تنفيذها بالتنسيق بين الأكاديمية المهنية للمعلمين فرع الشرقية وإدارة التدريب بالمديرية فى الفترة من 8/28 /2022 إلى اخر شهر سبتمبر 2022.

وأشاد وكيل الوزارة بتفاعل المتدربين من أعضاء هيئة التعليم مع السادة المدربين وشدد على أن الهدف من هذه التدريبات هو رفع كفاءة وتنمية مهارات المعلمين لتنميو الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية والتأكيد على دورهم فى التنمية المستدامة بمصر مع نقل الخبرات التدريبية، وتطبيقها فى المدارس لينعكس ذلك فى سلوكيات الطلاب من خلال ممارسات بيئية صحيحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد وحقوق الأجيال القادمة.

وذلك من خلال تنمية الوعى الطلابى بترشيد استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاك المياه والمحافظة على البيئة من التلوث وإعداد أنشطة طلابية لتنمية وعى الطلاب بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية، تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتعليم الواردة فى "رؤية مصر فى المرحلة القادمة.

وفى ذات السياق قام محمد لاشين مدير إدارة التدريب بالمديرية والدكتورة ايمان سامى مدير الاكاديمية المهنية للمعلم والسيد الخضرى رئيس قسم التخطيط بإدارة التدريب بمتابعة سير وانتظام فعاليات التدريب بقاعات التدريب بإدارتى ههيا التعليمية وإدارة ابو كبير التعليمية.

وأشاد محمد لاشين مدير إدارة التدريب بانتظام التدريب ولا يوجد اى معوقات تعوق سير التدريب وتنفيذا لتعليمات محمد رمضان غريب وكيل الوزارة يتم حل جميع المعوقات التى تواجه بعض المرشحين للترقى والعمل على فحصها فى وقتها وحلها تيسيرا على المعلمين.