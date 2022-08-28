تطوير ورصف الطرق في كفر الشيخ ودسوق ومصيف بلطيم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشهد عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال توسعة ورصف الطرق، ضمن خطة التطوير التي تشهدها المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشرفت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، على أعمال توسعة ورصف طريق الصوالح والمتجه لبيلا والحامول والمحلة، ورصف الطرق غرب المحافظة، امتداد شارع صبري القاضي وطريق محلة موسى.

كما تشهد مدينة دسوق، وضع طبقة الأسفلت النهائية بالمناطق الجاري رصفها الميدان الإبراهيمي ، عقب الانتهاء الكامل من الأعمال التمهيدية من تجريف وتمهيد وفرد سن ورفع مناسيب وحصر وتطهير خطوط الصرف ورفع البيارات وانشاء صفايات الأمطار ووضع طبقة المازوت و طبقة الاسفلت السطحية، تنفيذاً لتكليفات اللواء الوزير جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بإشراف السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بدء تركيب مطبات صناعية بمنطقتي السلام والزهراء مطابقة للمواصفات بالطرق التي تم الانتهاء من رصفها، وجاري تركيب في كافة الطرق التي سيتم الانتهاء من رصفها وذلك، حرصاً على سلامة المواطنين والحد من الحوادث المرورية ، مشيداً بالمساهمات التي تقدمها المشاركة المجتمعية في تطوير المدينة .



رصف طريق الدسوقي بدسوق



رصف طريق مسجد ابراهيم الدسوقي



جانب من حملة الرصف



جانب من اعمال الرصف



بدسوقجانب من اعمال الرصف



رصف طريق الدسوقي



اقامة المطبات بالمثصيف



اقامة مطبات بمصيف بلطيم