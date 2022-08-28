فصل التيار الكهربائى اليوم عن مراكز بكفر الشيخ لأعمال الصيانة الدورية

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وشركة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائى عن عدد من المغذيات بمراكز مطوبس وبلطيم الحامول ودسوق وسيدى سالم،، وقلين، والرياض لأعمال الصيانة، اليوم الأحد، الموافق 28 أغسطس الجارى، من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى الساعة الثانية بعد قبل ظهر الغد، ويتأثر بعملية الفصل 20 قرية وموقعا.

وسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذيات الصرف، ندا، الشباب، المطافئ، المدينة، بسنهور المدينة، وتتأثر المطافئ، مستشفى سنهور، وقرية سنهور المدينة وتوابعها ـ وسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى العجوزين كفر العرب بدسوق، وتتأثر بعملية الفصل قرية العجوزين وتوابعها، وكفر العرب والقبايل، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى حصة الغنيمى بقلين، وتتأثر بعملية الفصل قرية حصة الغنيمى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى ابطو شمال دسوق، وتتأثر بعملية الفصل قرية ابطو وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الفصابى بسيدى سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرية القصابى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الشهابيه ببلطيم، وتتأثر بعملية الفصل قرية الشهابية وتوابعها.

وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الأبعادية بالحامول، وتتأثر بعملية الفصل قرية الابعادية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الرياض، وتتأثر بعملية الفصل محطة مياه بصيص، ومحطة مياه السيد خليل، ومجلس قروى الرصيف، والضبعة وتوابعها، بالفصل، و فصل التيار الكهربائى عن مغذى شعلان الجديدة وتتأثر بعملية الفصل قرية الغبايشة والزهرة، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى ميت الديبة، وتتأثر بعملية الفصل الشقة وتوابعها.

وسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذيات خليج بحرى، القنال وبرمبال والعرب والجمعية، وتتأثر بعملية الفصل منطقة خليج بحرى، وكوم دميس وتوابها، والجاهل وتوابعها، وبرمبال وجزء من منية المرشد، وغرب العرب وأرض الجمعية.