"تربية جنوب الوادي" تعلن بدء تلقي طلبات التظلمات للدراسات العليا.. اليوم

قنا صابر سعيد

أعلنت كلية التربية بجامعة جنوب الوادي، بأنه سيتم تلقى طلبات التظلمات "إعادة رصد الدرجات" الخاصة بطلاب الدراسات العليا الدبلومات التربوية "لعامة، المهنية، الخاصة"، اليوم الأحد وحتي الثلاثاء 30 أغسطس.

وأوضحت الكلية، أن سيتم توريد مبلغ 152 جنيها لكل مادة، وعقد اللجنة الخاصة بفحص التظلمات "إعادة رصد الدرجات" يوم السبت 3 يوليو، بحضور الطالب شخصيا ومعه إثبات الشخصية.

وكانت قد أعلنت جامعة جنوب الوادي في وقت سابق عن مواعيد الكشف الطبي لطلاب الجامعة الأهلية للعام الجامعي 2022- 2023 بكليات الطب البشرى والعلاج الطبيعى والحاسبات والمعلومات.

وقال رئيس الجامعة، إن الكشف الطبي يبدأ الساعة 9 صباحاً بمقر المستشفى الطلابي بقنا، على أن يقوم الطلاب بإحضار استمارة الكشف الطبي من كلياتهم وصورة شخصية حديثة، مع تقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراءات توقيع الكشف الطبي، مع الالتزام التام بارتداء الكمامة وإتباع الإجراءات الاحترازية.

وأشار غرباوي، إلي أنه تحدد يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر2022 موعداً لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشرى، ويوم الخميس 13 أكتوبر لطلاب كلية العلاج الطبيعى، ويوم السبت 15 أكتوبر لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات.